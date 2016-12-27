Ротация в действии: как обновилось руководство алтайской «Единой России»
Место в Президиуме политсовета партии сохранили только треть политиков
Руководящий орган «Единой России» в Алтайском крае — Президиум политсовета — обновился на две трети, сменился глава регионального отделения, почти треть состава обновилась в самом политсовете. Плановая кадровая ротация проведена на отчетно-выборной конференции в пятницу, 23 декабря.
Из 16 членов обновленного Президиума политсовета только пятеро перешли из прошлого состава Президиума – это губернатор региона Александр Карлин, его первый зам Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин, глава АКЗС и теперь глава реготделения Александр Романенко, а также депутат АКЗС, экс-глава регионального отделения Борис Трофимов.
Новый состав Президиума:
- Агаркова Светлана, глава администрации Алейского района.
- Даниил Бессарабов, депутат Госдумы.
- Сергей Дугин, глава администрации Барнаула.
- Елыкомов Валерий, депутат Госдумы.
- Зобнев Виктор, депутат Госдумы.
- Иванов Александр, депутат Барнаульской городской думы.
- Ильюченко Татьяна, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС).
- Карлин Александр, губернатор Алтайского края.
- Клюзов Андрей, глава исполкома реготделения партии.
- Локтев Сергей, вице-губернатор Алтайского края.
- Лоор Иван, депутат Госдумы.
- Приб Сергей, депутат АКЗС.
- Романенко Александр, секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС.
- Серов Сергей, заместитель председателя АКЗС.
- Трофимов Борис, депутат АКЗС.
- Щетинин Михаил, сенатор от исполнительной власти Алтайского края.
В обновленный Президиум политсовета не попали бывшие там ранее сенатор Сергей Белоусов, депутат Госдумы Николай Герасименко, депутат Госдумы, председатель федерального Молодежного парламента РФ Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Александр Лазарев и Андрей Осипов, депутат БГД Иван Огнев. Также из состава по причине ухода с должностей исключены экс-глава исполкома Евгений Суворов, ранее — находящийся на скамье подсудимых за превышение должностных полномочий экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев, перешедший с поста вице-губернатора на должность уполномоченного по правам человека в регионе Борис Ларин и покинувший пост начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Станислав Набоко.
В сам политсовет (состоит из 115 человек) пришло около 40 новых персон.
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