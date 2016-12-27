Ротация в действии: как обновилось руководство алтайской «Единой России»

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 16:45

Ротация в действии: как обновилось руководство алтайской «Единой России»

Ротация в действии: как обновилось руководство алтайской "Единой России"

Место в Президиуме политсовета партии сохранили только треть политиков

Руководящий орган «Единой России» в Алтайском крае — Президиум политсовета — обновился на две трети, сменился глава регионального отделения, почти треть состава обновилась в самом политсовете. Плановая кадровая ротация проведена на отчетно-выборной конференции в пятницу, 23 декабря.

Из 16 членов обновленного Президиума политсовета только пятеро перешли из прошлого состава Президиума – это губернатор региона Александр Карлин, его первый зам Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин, глава АКЗС и теперь глава реготделения Александр Романенко, а также депутат АКЗС, экс-глава регионального отделения Борис Трофимов.

Новый состав Президиума:

  1. Агаркова Светлана, глава администрации Алейского района.
  2. Даниил Бессарабов, депутат Госдумы.
  3. Сергей Дугин, глава администрации Барнаула.
  4. Елыкомов Валерий, депутат Госдумы.
  5. Зобнев Виктор, депутат Госдумы.
  6. Иванов Александр, депутат Барнаульской городской думы.
  7. Ильюченко Татьяна, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС).
  8. Карлин Александр, губернатор Алтайского края.
  9. Клюзов Андрей, глава исполкома реготделения партии.
  10. Локтев Сергей, вице-губернатор Алтайского края.
  11. Лоор Иван, депутат Госдумы.
  12. Приб Сергей, депутат АКЗС.
  13. Романенко Александр, секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС.
  14. Серов Сергей, заместитель председателя АКЗС.
  15. Трофимов Борис, депутат АКЗС.
  16. Щетинин Михаил, сенатор от исполнительной власти Алтайского края.

В обновленный Президиум политсовета не попали бывшие там ранее сенатор Сергей Белоусов, депутат Госдумы Николай Герасименко, депутат Госдумы, председатель федерального Молодежного парламента РФ Наталья Кувшинова, депутаты АКЗС Александр Лазарев и Андрей Осипов, депутат БГД Иван Огнев. Также из состава по причине ухода с должностей исключены экс-глава исполкома Евгений Суворов, ранее — находящийся на скамье подсудимых за превышение должностных полномочий экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев, перешедший с поста вице-губернатора на должность уполномоченного по правам человека в регионе Борис Ларин и покинувший пост начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Станислав Набоко.

В сам политсовет (состоит из 115 человек) пришло около 40 новых персон.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 16:45
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