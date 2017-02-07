Рубцовск обретет градоначальника 16 февраля

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 10:45

Рубцовск обретет градоначальника 16 февраля

Рубцовск обретет градоначальника 16 февраля

На этот пост претендуют три кандидата

Три кандидата прошли отбор конкурсной комиссии на должность главы администрации Рубцовска. Местные депутаты выберут сити-менеджера 16 февраля.

Всего документы подали четыре человека: исполняющий обязанности главы администрации Дмитрий Фельдман, депутат Рубцовского горсовета Евгений Криволапов, замначальника управления по ЖКХ, хозяйству и благоустройству администрации Владимир Веснин, директор рекламного агентства Игорь Фельдбуш.

Однако Фельдбуш не предоставил все необходимые документы и конкурсный отбор не прошел. Остальные трое предстанут перед депутатами горсовета на сессии 16 февраля, сообщается на сайте горсовета. Народные избранники тайным голосованием выберут нового главу администрации.

Город лишился сити-менеджера 29 сентября 2016 года: Владимир Ларионов, занимавший пост с 2012 года, ушел в досрочную отставку. В мае 2016 года он был признан виновным в незаконном распоряжении о предоставлении в социальный найм и собственность своей подчиненной комнаты из муниципального жилищного фонда. Почти сразу был амнистирован.

Любопытно, но уже в сентябре 2017 года состоятся новые выборы горсовета, тогда истекут полномочия и нового сити-менеджера.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2017 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии