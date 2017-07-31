Румыния объяснила, почему министр Теодор Мелешкану не полетел через Москву

Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 11:45

Румыния объяснила, почему министр Теодор Мелешкану не полетел через Москву

Румыния объяснила, почему министр Теодор Мелешкану не полетел через Москву

По данным МИД Румынии, это произошло из-за изменения расписания компании «Аэрофлот»

Самолет, на борту которого находился министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, не произвел посадку в Москве из-за того, что в расписании компании «Аэрофлот» произошли изменения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынского МИД.

Ранее сообщалось, что румынский министр изначально планировал произвести транзитную посадку в Москве, но передумал и выбрал другой маршрут. Как заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, это было сделано «на всякий случай».

В МИД Румынии, однако, назвали другую причину. В ведомстве также сообщили, что изменения в расписании произошли еще до того, как была создана программа перелета.

Напомним, в пятницу, 28 июля, Румыния не разрешила самолету компании S7 пересечь свое воздушное пространство. На борту судна, следовавшего из Москвы в Кишинев, находились 165 человек. В числе пассажиров был и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Румыния объяснила свое решение тем, что российский чиновник  входит в санкционный список Евросоюза. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, вице-премьер после этого вернулся в Москву.

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Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 11:45
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