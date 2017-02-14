Рязанский губернатор Олег Ковалев объявил о досрочной отставке

Чиновник подчеркнул, что не будет выдвигаться на новый срок полномочий

Очередное заявление о досрочной отставке прозвучало в российском губернаторском корпусе — полномочия складывает глава Рязанской области Олег Ковалев.

Как передает ТАСС, чиновник отметил, что в регионе он проработал почти девять лет. «В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», – сказал Ковалев.

Также губернатор высказал мысль, что он выполнил задачу, которую ставил перед ним президент Владимир Путин.

«Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет», – подчеркнул глава области.

Также Олег Ковалев добавил, что он является одним из самых возрастных губернаторов в стране и считает наиболее правильным осуществить смену регионального лидера именно сейчас.

Отметим, что ранее о досрочных отставках объявили главы Бурятии, Пермского края и Новгородской области Вячеслав Наговицын, Виктор Басаргин и Сергей Митин.

До череды отставок в федеральных СМИ появилась информация о возможности сложения полномочий целого ряда глав российских регионов.