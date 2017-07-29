Саакашвили назвал Порошенко «банальным торгашом»
Экс-губернатор одесской области отметил, что мотивация Порошенко заключается в зарабатывании денег
Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили назвал главную ошибку во время работы с украинским лидером Петром Порошенко и назвал его «банальным торгашом». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на «Украинскую правду».
Cаакашвили отметил, что его главнейшая ошибка заключалась в неправильном понимании мотивации Порошенко. «Она у него очень простая на самом деле – зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом», — цитирует издание слова экс-президента Грузии.
Он подчеркнул, что работал в администрации президента и выяснил, что большую часть времени глава Украины на своем посту «решает бизнесовые вопросы».
Газета добавляет, что ранее Саакашвили увидел в Порошенко черты авторитарного правителя.
Напомним, 26 июля государственная миграционная служба Украины лишила Саакашвили гражданства на основании ложных данных, которые были указаны в анкете. Бывший губернатор Одесской области заявил, что будет бороться за возвращение на Украину.
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