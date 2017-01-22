Саакашвили негодует из-за фотографий в кустах на инаугурации Трампа

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 23:45

Саакашвили негодует из-за фотографий в кустах на инаугурации Трампа

Саакашвили негодует из-за фотографий в кустах на инаугурации Трампа

По словам бывшего президента Грузии, обсуждение в СМИ данного факта говорит о том, что враги его боятся

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал на своей странице в Facebook негодование из-за обсуждения на украинских телеканалах его фотографий с инаугурации Дональда Трампа.

На снимках видно, что Саакашвили стоит за высокой травой и смотрит в свой смартфон. По мнению бывшего грузинского лидера, фото были сделаны «людьми с российскими связями», когда политик уже уходил с церемонии инаугурации.

По словам Михаила Саакашвили, его команда предлагала украинским телеканалам сделать репортажи о его присутствии на инаугурации Дональда Трампа. «Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы», – пишет бывший президент Грузии.

«Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся», – уверен Саакашвили.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии