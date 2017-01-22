Саакашвили негодует из-за фотографий в кустах на инаугурации Трампа
По словам бывшего президента Грузии, обсуждение в СМИ данного факта говорит о том, что враги его боятся
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал на своей странице в Facebook негодование из-за обсуждения на украинских телеканалах его фотографий с инаугурации Дональда Трампа.
На снимках видно, что Саакашвили стоит за высокой травой и смотрит в свой смартфон. По мнению бывшего грузинского лидера, фото были сделаны «людьми с российскими связями», когда политик уже уходил с церемонии инаугурации.
По словам Михаила Саакашвили, его команда предлагала украинским телеканалам сделать репортажи о его присутствии на инаугурации Дональда Трампа. «Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы», – пишет бывший президент Грузии.
«Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся», – уверен Саакашвили.
Читайте также
- Трамп заявил о возможном снятии антироссийских санкций 0
- Чубайс рассказал об ужасе на экономическом форуме в Давосе 0
- Владимиру Путину понравилось, как оделся журналист на пресс-конференцию 0
- Кремль опроверг назначение Михаила Бабича новым послом России в Турции 0
- Он непредсказуем: главные политические предпочтения нового президента США 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий