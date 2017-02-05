Саакашвили предрек Украине статус европейской сверхдержавы

Экс-губернатор Одессы считает, что за 5-15 лет Украину можно превратить в «ведущего игрока европейской политики»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Укарина «обречена быть сверхдержавой Европы», без которой ЕС не выживет. Соответствующее заявление прозвучало в эфире «Радио Вести» в субботу, 4 февраля, пишет «Лента.ру».

При этом он отметил, что Киев находится в том положении, при котором может ставить Брюсселю условия. «Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста». Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это»», — сказал Саакашвили и отметил, что у Европы без этой страны.

Бывший губернатор также выразил мнение, что Украина является мощной европейской страной по экономическому потенциалу. Саакашвили заявил, что необходимо настроиться и за 5-15 лет превратить Украину в «ведущего игрока европейской политики». Кроме этого он выразил сожаление о том, что ряд предыдущих руководителей «позиционировали Украину как объект международной политики, а не как субъект».

«Российская газета» добавляет, что также Саакашвили рассказал о «долге» Евросоюза перед Украиной, которая «спасает Европу от самой агрессивной армии».

Напомним, что в декабре минувшего года бывший губернатор Одессы объявил о сборе средств для своей новой партии, которая превратит Украину в сверхдержаву.