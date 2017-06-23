Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой на Украине

Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 01:47

Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой на Украине

Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой на Украине

Это произошло на встрече с жителями города Кривой Рог

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили закидали сырыми яйцами и вылили ему на рубашку флакон зеленки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Dnepr 24.

Инцидент произошел на юго-востоке Украины в городе Кривой Рог. Там бывший чиновник возложил цветы к памятнику погибшим в силовой операции Киева. Потом Саакашвили обратился с речью к местным жителям.

Кто-то из толпы бросил в него яйца, а потом другой человек выплеснул экс-чиновнику на рубашку флакон с зеленкой и попытался скрыться, но полиции удалось его задержать.

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