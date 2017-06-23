Саакашвили забросали яйцами и облили зеленкой на Украине

Это произошло на встрече с жителями города Кривой Рог
Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили закидали сырыми яйцами и вылили ему на рубашку флакон зеленки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Dnepr 24.
Инцидент произошел на юго-востоке Украины в городе Кривой Рог. Там бывший чиновник возложил цветы к памятнику погибшим в силовой операции Киева. Потом Саакашвили обратился с речью к местным жителям.
Кто-то из толпы бросил в него яйца, а потом другой человек выплеснул экс-чиновнику на рубашку флакон с зеленкой и попытался скрыться, но полиции удалось его задержать.
Материалы по теме
Читайте также
- Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина 0 22.Фев
- «Стартап» для начинающих политиков запустили в Барнауле 0 02.Мар
- Как вывести деньги из онлайн казино максимально быстро? 0 15.Фев
- Президент Трамп назвал Владимира Путина «крепким орешком» 0 19.Мар
- Путин подарил премьеру Японии самовар, а сам получил в подарок картину 0 20.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ольга, Новосибирск
Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…Читать статью
-
Оля
Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)Читать статью
-
Скажите пожалуйста, общежитие есть?Читать статью
-
Людмила Алекандровна
На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…Читать статью
-
лалалала
По этому поводу есть поговорка : коня куют а жаба ногу подставляет! Куда уж сарко до Макрона!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий