Саакашвили заявил, что будет бороться за возвращение на Украину

Экс-губернатор Одесской области отметил, что его лишили гражданства незаметно

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили не собирается становиться беженцем и планирует бороться за законное возвращение на Украину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Facebook-аккаунт политика.

Саакашвили отметил, что прожил на Украине свыше 13 лет и принял участие в трех украинских революциях: одной на граните и двух на «майдане». Он подчеркнул, что у него есть лишь одно гражданство — украинское, которого он «не будет лишен». «Сейчас идет попытка заставить меня стать беженцем, этого не произойдет! Я больше не останусь и не изменю статус, я буду бороться за свое законное право на возвращение на Украину!» — добавил экс-губернатор Одесской области.

Также Саакашвили подчеркнул, что украинский лидер Петр Порошенко лишил его гражданства незаметно, пока он находился вне Украины, и обвинил главу государства в трусости перед оппозицией, которая собирается выйти на улицы осенью и «положить конец их олигархическому пакту».

«Их страх преодолел их разум!» — написал бывший грузинский президент, добавив, что Порошенко «плюнул на Конституцию», гарантом которой он должен являться.

Саакашвили уточнил, что является «большим украинцем, чем большинство нынешних депутатов», заверив, что любит страну «всем сердцем» и продолжит в ней бороться «без каких-либо препятствий».