Самолет президента Путина приземлился в Гамбурге

Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 03:45

Самолет президента Путина приземлился в Гамбурге

Самолет президента Путина приземлился в Гамбурге

Саммит пройдет в Германии 7 и 8 июля

Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился в Гамбурге, где глава РФ примет участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом пишет «Интерфакс».

Отметим, саммит будет проходить в Германии 7 и 8 июля. В первый день у главы российского государства в планах провести два рабочих заседания саммита. Также 7 июля он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, главой Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что встреча глав России и Америки намечена на 7 июля на 16:45 (мск). На эту встречу отведено порядка одного часа. 

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 10, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Настя Маркова

    Настя Маркова

    Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?

    Читать статью
  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

    Читать статью
  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии