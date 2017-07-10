Самолет президента Путина приземлился в Гамбурге

Саммит пройдет в Германии 7 и 8 июля
Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился в Гамбурге, где глава РФ примет участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом пишет «Интерфакс».
Отметим, саммит будет проходить в Германии 7 и 8 июля. В первый день у главы российского государства в планах провести два рабочих заседания саммита. Также 7 июля он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, главой Южной Кореи Му Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что встреча глав России и Америки намечена на 7 июля на 16:45 (мск). На эту встречу отведено порядка одного часа.
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