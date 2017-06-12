Саркози: «Макрон – это я, только лучше»

Александр
Автор: Александр Июнь 12, 2017 13:45

Саркози: «Макрон – это я, только лучше»

Саркози: "Макрон – это я, только лучше"

Экс-президент Франции добавил, что Макрон «далеко пойдет», если не сделает тех же ошибок

Бывший французский лидер Николя Саркози заявил, что новый президент Эммануэль Макрон в сравнении с ним «лучше». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал BFMTV.

«Макрон — это я, только лучше», — произнес Саркози, отметив, что с возрастом он стал скромнее.

Кроме этого, экс-президент Франции назвал Макрона невероятным парнем, который выполняет безупречную работу. Бывший президент считает, что действующий глава страны сможет далеко пойти, если не повторит ошибок Саркози. «Мы не сможем его остановить», — заключил он.

Агентство отмечает, что во втором туре президентских выборов Саркози призывал голосовать против лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. При этом экс-президент не разделял и проект Макрона.

Напомним, основатель центристского движения «На марше», бывший министр экономики и инвестиционный банкир Эммануэль Макрон победил на выборах президента во Франции. За него проголосовали 66,06% избирателей, или 20,7 миллиона человек.

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Александр
Автор: Александр Июнь 12, 2017 13:45
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