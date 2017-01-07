Савченко готовится обнародовать списки пропавших без вести в Донбассе

Народный депутат Украины в ближайшее время покажет списки военнопленных и пропавших на Донбассе

Нардеп Украины Надежда Савченко высказалась за необходимость обнародования списков военнопленных и пропавших без вести в Донбассе, пишет «Коммерсант».

«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время»,— сообщила в своем Facebook Надежда Савченко.

Как пишет издание, заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что возвратить контроль Украины над Донбассом планируется к середине 2018 года.