Савченко готовится обнародовать списки пропавших без вести в Донбассе

Народный депутат Украины в ближайшее время покажет списки военнопленных и пропавших на Донбассе
Нардеп Украины Надежда Савченко высказалась за необходимость обнародования списков военнопленных и пропавших без вести в Донбассе, пишет «Коммерсант».
«Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время»,— сообщила в своем Facebook Надежда Савченко.
Как пишет издание, заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что возвратить контроль Украины над Донбассом планируется к середине 2018 года.
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