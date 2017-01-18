Савченко предложила забыть про Крым и вернуть Донбасс

По мнению Савченко, о возвращении Донбасса решение должны принимать Россия и Запад
Депутат Рады Надежда Савченко считает, что Украина на некоторое время должна отказаться от мысли вернуть Крым и, прежде всего, вернуть Донбасс. Об этом пишет газета «Известия».
«Сколько бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки» депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться, заявила она.
По ее мнению, это единственно мирный путь. А второй путь лежит через войну, которая может длиться довольно долго.
Также Савченко заявила, что договариваться по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад. По ее мнению, Украина политически несамостоятельна, поэтому участвовать в переговорах не может.
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