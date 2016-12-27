Савченко создает свою партию под названием РУНА

Название РУНА расшифровывается как «Движение, реформы, революция украинского народа»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко решила создать свою политическую партию под названием РУНА. Название политической организации расшифровывается как «Движение, реформы, революция украинского народа». Об этом сообщает сайт «Московского комсомольца».
Как пишет издание, о создании партии депутат объявит 26 декабря. В этот день пройдет конференция «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».
Отметим, что ранее Савченко была членом партии «Батькивщина», но ее исключили из этой политической организации.
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