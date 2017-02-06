Савченко заявила о готовности при необходимости стать президентом Украины

Депутат отметила, что ее общественное движение «Руна» может пойти на следующие выборы в парламент

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не хочет становиться украинским президентом, однако готова им стать, если это будет необходимо, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Не хочу, но могу, буду, если надо. Но, чтобы это было таким большим желанием… Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это (баллотироваться на пост главы государства – ред.) делать», – цитирует агентство слова депутата.

Савченко при этом не исключает, что ее общественное движение «Руна», возможно, пойдет на следующие парламентские выборы.

Напомним, что ранее депутат обвинила главу страны Петра Порошенко в том, что он делает жизнь украинцев хуже, и назвала его врагом народа. Она подчеркнула, что собирается бороться с врагом всеми законными методами, в том числе политическими.