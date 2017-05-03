Сделайте шоу: Шнуров рассказал, чего не хватаем выборам в России. Видео

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 01:45

Сделайте шоу: Шнуров рассказал, чего не хватаем выборам в России. Видео

Сделайте шоу: Шнуров рассказал, чего не хватаем выборам в России. Видео

Популярный музыкант уверен, что эта политическая процедура должна перестать быть формальностью

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что нужно сделать в стране, чтобы люди охотно ходили на выборы.

Сей вопрос он затронул в интервью RT. Высказывая свое мнение на этот счет, музыкант подчеркнул: «Выборы нужно организовывать, нужно делать шоу».

Далее Шнуров посетовал на то, что в нашей стране постоянно что-то копируют, пытаются дать ответ Голливуду и делают все под «кальку».

«Ну возьмите кальку выборов. Сделайте выборы интересными. Людям нужен интерес. Что, формально что-ли? Пришли на выборы, отметились и ушли? Нет! Сделайте интересно! И люди пойдут!», — призвал артист.

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Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 01:45
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