Сделайте шоу: Шнуров рассказал, чего не хватаем выборам в России. Видео

Популярный музыкант уверен, что эта политическая процедура должна перестать быть формальностью
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что нужно сделать в стране, чтобы люди охотно ходили на выборы.
Сей вопрос он затронул в интервью RT. Высказывая свое мнение на этот счет, музыкант подчеркнул: «Выборы нужно организовывать, нужно делать шоу».
Далее Шнуров посетовал на то, что в нашей стране постоянно что-то копируют, пытаются дать ответ Голливуду и делают все под «кальку».
«Ну возьмите кальку выборов. Сделайте выборы интересными. Людям нужен интерес. Что, формально что-ли? Пришли на выборы, отметились и ушли? Нет! Сделайте интересно! И люди пойдут!», — призвал артист.
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