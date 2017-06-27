Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников Красной армии

В документе сказано, что памятники «не могут отдавать дань памяти лицам, событиям или датам, символизирующим коммунизм»

Нижняя палата польского парламента (Сейм) проголосовала в четверг, 22 июня, за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Согласно документу, памятники советской эпохи, включая мемориалы в честь Красной армии, должны быть снесены, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сейма.

Там подчеркнули, что законопроект принят, а поправки вступят в силу через три месяца после оглашения.

Агентство пишет, что в первом и втором чтениях принятие поправок приняли большинство партий, которые входят в парламент Польши. За проголосовали 408 депутатов, против — семеро, еще 15 воздержались.

В документе говорится, что памятники и иные подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». К данным мемориалам не относятся памятники, которые находятся на кладбищах или территории иных захоронений, объекты, не выставленные на всеобщее обозрение или же демонстрируемые в научных целях, а также монументы, которые внесены в реестр памятников архитектуры. Не подпадающие под эти категории мемориалы законодатели предлагают демонтировать в течение года после вступления поправок в силу.

Эксперты отмечают, что в Польше находится не менее 469 таких объектов, из которых порядка 250 посвящены Красной армии.

По словам авторов законопроекта, «сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризма продвигать свои взгляды», в результате чего на общество оказывается негативное влияние. В связи с этим «необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов», пишут законотворцы в пояснительной записке.

РИА Новости добавляет, что памятники собираются разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти.