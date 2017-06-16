Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 15:45

Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России

Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России

Документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса, а далее его почитает Дональд Трамп

Сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций, которые были предложены в поправке к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.

За поправку проголосовало подавляющее большинство сенаторов. Документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса. В случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп.

Американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в Конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

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Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 15:45
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