Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России
Документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса, а далее его почитает Дональд Трамп
Сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций, которые были предложены в поправке к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.
За поправку проголосовало подавляющее большинство сенаторов. Документ будет рассмотрен палатой представителей Конгресса. В случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп.
Американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в Конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.
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