Сенатор Джабаров предложил Литве вернуть Вильнюсский край

Район Вильнюса до 1917 года входил в состав Российской империи

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил литовскому депутату отдать России Вильнюсский край. Таким образом он ответил на предложение вернуть Калининградскую область Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, ранее литовский парламентарий заявил, что послевоенные границы утратили свою правовую силу.

«Слабо вернуть России Вильнюсский край?» — спросил российский сенатор.

Он также напомнил, что до 1917 года район Вильнюса принадлежал Российской империи.