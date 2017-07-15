Сенатор Маккейн заявил, что США проигрывают войну в Афганистане

По мнению американского политика, у страны нет стратегии, а в Белом доме «много неразберихи»
Американский сенатор Джон Маккейн считает, что США проигрывают войну в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
«У нас нет стратегии, и мы проигрываем», — подчеркнул сенатор, добавив, что по его мнению, армия Афганистана сейчас несет «неприемлемые потери».
Также политик подчеркнул, что в Белом доме сегодня много неразберихи и частично проблемы кроются в этом.
Напомним, что Соединенные Штаты проводят вооруженную операцию в Афганистане с 2001 года. Американцы оказывают помощь местным властям в борьбе с запрещенными в России террористическими группировками «Талибан» и «Исламское государство».
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