Сенатор от Кузбасса: состояние здоровья Амана Тулеева улучшается

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 17:45

Сенатор от Кузбасса: состояние здоровья Амана Тулеева улучшается

Сенатор от Кузбасса: состояние здоровья Амана Тулеева улучшается

Глава региона находится в обычной палате и проходит реабилитацию после операции

Состояние здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, перенесшего операцию на позвоночнике, улучшается, рассказал сенатор от Кузбасса Сергей Шатиров.

«Что касается здоровья губернатора, могу сказать одно: он находится в рядовой палате, врачи сегодня констатируют, что состояние идет на улучшение. Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки, но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды». — цитирует Шатирова РИА Новости.

Также представитель Совета Федерации подчеркнул, что глава Кузбасса энергичен и полон мыслей.

Также член Совфеда заявил о важности соблюдения рекомендации врачей для губернатора и избегании физических нагрузок.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Аман Тулеев, уже 20 лет руководящий Кузбассом, ушел в отпуск с 22 мая. Он перенес операцию на позвоночнике, затем был доставлен в Кемеровскую область для реабилитации, однако позже по инициативе главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой губернатора перевели на восстановительную терапию в Москву.

В связи с длительным отпуском Тулеева и проблем со здоровьем в СМИ начали широко обсуждать возможность его скорой отставки.

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Автор: Александр Июль 17, 2017 17:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

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