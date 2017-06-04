Сергей Дугин поведет барнаульских единороссов на выборы – источник

Глава администрации Барнаула должен возглавить список партии на выборах в городскую думу

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин, по информации нескольких надежных источников ИА «Амител» , поведет барнаульских единороссов на выборы в городскую думу. Второй в списке, с высокой долей вероятности, будет сопредседатель Общероссийского народного фронта в регионе Марина Ермоленко.

Выборы в Барнаульскую городскую думу шестого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. «Единая Россия» еще в процессе подготовки и согласования кандидатов. Но в целом имена понятны: это будут лидеры предварительного голосования.

Сергей Дугин не принимал участия в праймериз. Но общегородской список партия может составить по своему усмотрению.

О том, что такое праймериз, когда и как их проводили, читайте здесь.

Сити-менеджер Барнаула в последние несколько месяцев стал заметно более публичным.

К тому же партия не имеет сегодня большого выбора ярких персон, которые могли бы повести ее на выборы.

Но Дугин явно будет для партии «паровозом», хотя с новой думой закончатся и его полномочия на посту главы администрации. Не будет и самой должности. По новому Уставу в краевой столице вместо двух должностей (глава администрации города и глава города) будет только одна — глава города с полномочиями главы администрации. Планирует ли Сергей Дугин бороться за пост главы Барнаула, пока неизвестно.

Второй в списке, по нашей информации, пойдет один из лидеров праймериз с хорошим уровнем узнаваемости населения. Скорее всего, это будет сопредседатель ОНФ Марина Ермоленко, которая является депутатом БГД действующего созыва. На предварительном голосовании она набрала 86,53% голосов населения (голосование было рейтинговым, голосующие могли выбрать несколько кандидатов).

Кто будет в списке третьим, пока остается в тайне. Возможно, по этой кандидатуре еще не принято окончательное решение.

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