Сергей Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью

Александр
Автор: Александр Июнь 25, 2017 09:45

Сергей Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью

Сергей Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью

Также глава российского МИД отметил, что санкции приняты на ровном месте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русофобская одержимость в США переходит все грани. Так глава МИД прокомментировал новые антироссийские санкции, пишет РИА Новости.

Уточняется, что соответствующее заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом</strong>.

Лавров отметил, что новые санкции вновь принимаются «на ровном месте». «Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в ЕС, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности», — сказал Лавров, добавив, что РФ приглашает друзей в Евросоюзе перечитать минские договоренности, в которых «достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности».

Глава МИД РФ добавил, что ничего не может сказать, «кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег», которая перешла уже все грани. По словам Лаврова, санкции вводят против России из-за того, что украинский лидер Петр Порошенко не может выполнить свои обязательства.

Напомним, 20 июня стало известно, что Вашингтон вводит новый пакет санкций против РФ. В черные списки были добавлены 38 пунктов, которые включают в себя 19 фамилий и 19 наименований организаций, которые «причастны к действиям РФ на Украине».

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Александр
Автор: Александр Июнь 25, 2017 09:45
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