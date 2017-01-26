Сергей Приб возглавил единороссов в алтайском парламенте

Что известно о Прибе и очередной кадровой перестановке в «Единой России»?

В октябре 2016 года после выборов депутатские объединения в Алтайском краевом Заксобрании выбрали своих руководителей. «Единую Россию» уже в третий раз возглавил Борис Трофимов. И вот 25 января 2017 года политик с огромным стажем заявил о сложении этих полномочий. На его место был выбран Сергей Приб.

44-летний Сергей Приб теперь возглавляет фракцию «ЕР», состоящую из 42 депутатов. В краевом парламенте это самая многочисленная фракция из четырех. Сам Приб в АКЗС впервые — он был избран депутатом в сентябре 2016 года. Но до этого три созыва был депутатом Заринского горсобрания.

По официальной информации, 61-летний Борис Трофимов покинул свой пост в связи с необходимостью «кадрового омоложения» партии. То же самое он сказал, когда говорил о причинах отказа переизбираться на пост руководителя регионального отделения «ЕР». А главой краевой партии Борис Трофимов был беспрерывно почти девять лет.

Официально оба поста он оставил сам, неофициально, понятное дело, это была отставка по решению федерального руководства партии. О возможном спуске по карьерной лестнице активно поговаривали после неудачных для партии выборов в Госдуму в Алтайском крае. Но долгое время не было столь же сильных и опытных кандидатов ему на смену. Борис Трофимов был довольно сильным политиком и весомой фигурой в регионе.

Можно сказать, что с уходом этого политического тяжеловеса ушла и некоторая политическая эпоха в крае.

Сергей Николаевич Приб родился 23 февраля 1972 года в поселке Белоусовка Восточно-Казахстанской области.

Работать начал в Заринске. С 1996 года прошел путь от электромонтера по испытаниям и измерениям до начальника Заринского РЭС АО «Алтайэнерго».

С 2002 по 2008 год работал директором МУП «Заринская горэлектросеть». Затем был избран генеральным директором ООО «Заринская городская электрическая сеть».

С сентября 2011 года возглавлял филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго». С июля 2016 года занимает пост генерального директора АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго».

Женат, есть двое сыновей.