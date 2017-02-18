Схему избирательных округов утвердили в Барнауле

В городе остается 20 одномандатных округов



Барнаульская гордума на сессии в пятницу, 17 февраля, утвердила схему одномандатных избирательных округов к выборам БГД в сентябре 2017 года. В Барнауле осталось 20 округов.

Выборы депутатов БГД седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года по смешанной системе. Будет избрано 20 депутатов по 20 одномандатным округам и 20 по муниципальному избирательному округу.

Та же система применялась и на прошлых выборах в 2012 году. Новая нарезка будет действовать 10 лет.

Список одномандатных округов с количеством избирателей на каждом

Номер округа Перечень административно-территориальных единиц, входящих в округ Число избирателей 1 Железнодорожный район (часть) 24002 2 Железнодорожный район (часть) 23801 3 Железнодорожный район (часть) 25433 4 Индустриальный район (часть) 26840 5 Индустриальный район (часть) 27744 6 Индустриальный район (часть) 28139 7 Индустриальный район (часть) 27138 8 Индустриальный район (часть) 27052 9 Индустриальный район (часть) 26154 10 Ленинский район (часть) 26857 11 Ленинский район (часть) 26257 12 Ленинский район (часть) 27857 13 Ленинский район (часть) 27581 14 Октябрьский район (часть) Железнодорожный район (часть) 25036 15 Октябрьский район (часть) 24430 16 Октябрьский район (часть) 24133 17 Центральный район (часть) 23604 18 Центральный район (часть) 23915 19 Центральный район (часть) 24886 20 Центральный район (часть) 24076

Какие улицы города входят в тот или иной округ, смотрите здесь.