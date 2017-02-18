Схему избирательных округов утвердили в Барнауле

Александр
Автор: Александр Февраль 18, 2017 02:46

Схему избирательных округов утвердили в Барнауле

Схему избирательных округов утвердили в Барнауле

В городе остается 20 одномандатных округов
Схему избирательных округов утвердили в Барнауле

Барнаульская гордума на сессии в пятницу, 17 февраля, утвердила схему одномандатных избирательных округов к выборам БГД в сентябре 2017 года. В Барнауле осталось 20 округов.

Выборы депутатов БГД седьмого созыва состоятся 10 сентября 2017 года по смешанной системе. Будет избрано 20 депутатов по 20 одномандатным округам и 20 по муниципальному избирательному округу.

Та же система применялась и на прошлых выборах в 2012 году. Новая нарезка будет действовать 10 лет.

Список одномандатных округов с количеством избирателей на каждом

Номер

округа

Перечень административно-территориальных единиц, входящих в округ

Число избирателей

1

Железнодорожный район (часть)

24002

2

Железнодорожный район (часть)

23801

3

Железнодорожный район (часть)

25433

4

Индустриальный район (часть)

26840

5

Индустриальный район (часть)

27744

6

Индустриальный район (часть)

28139

7

Индустриальный район (часть)

27138

8

Индустриальный район (часть)

27052

9

Индустриальный район (часть)

26154

10

Ленинский район (часть)

26857

11

Ленинский район (часть)

26257

12

Ленинский район (часть)

27857

13

Ленинский район (часть)

27581

14

Октябрьский район (часть)

Железнодорожный район (часть)

25036

15

Октябрьский район (часть)

24430

16

Октябрьский район (часть)

24133

17

Центральный район (часть)

23604

18

Центральный район (часть)

23915

19

Центральный район (часть)

24886

20

Центральный район (часть)

24076

Какие улицы города входят в тот или иной округ, смотрите здесь. 

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Автор: Александр Февраль 18, 2017 02:46
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