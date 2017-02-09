Шесть лет колонии: приговор экс-депутату АКЗС Мастинину оставлен в силе

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 16:45

Шесть лет колонии: приговор экс-депутату АКЗС Мастинину оставлен в силе

Шесть лет колонии: приговор экс-депутату АКЗС Мастинину оставлен в силе

Также бывшему народному избраннику придется выплачивать штраф и возмещение убытков

Приговор бывшему депутату Алтайского Заксобрания Александру Мастинину оставлен в силе решением краевого суда.

Как сообщал портал Amic.ru, 29 ноября прошлого года суд первой инстанции назначил бывшему народному избраннику наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также Мастинин был приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей и обязательству возместить убытки, нанесенные совершенным преступлением, на сумму более 3 миллионов рублей.

Помощник прокурора Индустриального района Барнаула Галина Корнилович сообщила порталу Amic.ru, что 9 февраля краевой суд рассмотрел апелляции Мастинина и двух его адвокатов, но оставил их без удовлетворения.

Напомним, Александр Мастинин проходил по громкому уголовному делу о хищении средств барнаульцев за коммунальные услуги. Преступная схема была выявлена в 2009 году. Как оказалось, деньги выводились при помощи ООО »Барнаульская городская управляющая компания »Родной Барнаул».

Еще двое фигурантов дела – гендиректор «Родного Барнаула» Николай Острецов и главный бухгалтер управляющей компании Анна Аубакирова – были осуждены ранее.

Необходимо указать и на то, что против Мастинина также было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Этот эпизод связан с тем, что в 2013 году Мастинин скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск.

Летом 2015 года Мастинина задержали в московском аэропорту, когда он предъявлял документы на имя гражданина Грача. При этом бывший депутат отказался признавать, что он является Александром Мастининым.

Впрочем, в итоге после нескольких экспертиз и опознаний он все же заявил, что является не господином Грачом, а Мастининым.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 16:45
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