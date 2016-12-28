Щукин не выйдет из ЛДПР после назначения в правительство Алтайского края
Андрей Щукин получил пост заместителя председателя, но пока не намерен отказываться от членства в партии
В прошлом депутат парламента Алтайского края, самый яркий член ЛДПР в регионе Андрей Щукин займет пост заместителя председателя правительства региона. Однако вхождение в состав исполнительной власти не изменит пока его членство в партии.
«Пока вопрос о выходе из партии не стоит», – сказал корреспонденту ИА «Амител» Андрей Щукин.
О его назначении стало известно буквально час назад. На сайте администрации был опубликован персональный состав правительства региона, которое заработает с 1 января 2017 года. Щукин будет курировать социальную политику.
Еще месяц назад обсуждался вопрос назначения политика на пост главы ЛДПР в Омске. Однако Андрей Щукин от этого места отказался.
«Дома лучше», – пояснил он ИА «Амител» .
Напомним, Андрей Щукин возглавлял отделение ЛДПР в Алтайском крае с 2009 до марта 2015 года. С 2008 по 2016 год был депутатом АКЗС. На новых выборах в 2016 году в краевой парламент он не прошел.
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