Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 22:45

Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества

Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества

Ранее Мэтис сказал, что США готовы к сотрудничеству, но говорить будут «с позиции силы»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ответил на недавнее заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о восстановлении отношений между странами. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», — отметил российский министр.

Ранее Мэттис заявил, что Америка хочет восстановить отношения с Россией, но намерена говорить с Москвой «с позиции силы».

Также Шойгу заявил, что надеется на разъяснение этой позиции, озвученной главой Пентагона. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 22:45
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