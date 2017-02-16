Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества

Ранее Мэтис сказал, что США готовы к сотрудничеству, но говорить будут «с позиции силы»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ответил на недавнее заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о восстановлении отношений между странами. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны», — отметил российский министр.

Ранее Мэттис заявил, что Америка хочет восстановить отношения с Россией, но намерена говорить с Москвой «с позиции силы».

Также Шойгу заявил, что надеется на разъяснение этой позиции, озвученной главой Пентагона.