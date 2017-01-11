Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 06:45

Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках

Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках

В интервью Картер заявил, что Россия внесла «нулевой» вклад в борьбу с ИГ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, 10 января, что глава Пентагона перепутал страну, когда высказывался о вкладе России в борьбу с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, ранее Картер в своем интервью заявил, что вклад России в борьбу США с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)  является «нулевым».

На это высказывание глава Минобороны Шойгу отметил, что, во-первых, Картер перепутал страну. А, во-вторых, он посоветовал ему быть аккуратнее » в таких оценках».

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 06:45
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