Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках

В интервью Картер заявил, что Россия внесла «нулевой» вклад в борьбу с ИГ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, 10 января, что глава Пентагона перепутал страну, когда высказывался о вкладе России в борьбу с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, ранее Картер в своем интервью заявил, что вклад России в борьбу США с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) является «нулевым».
На это высказывание глава Минобороны Шойгу отметил, что, во-первых, Картер перепутал страну. А, во-вторых, он посоветовал ему быть аккуратнее » в таких оценках».
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