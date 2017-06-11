Шойгу предложил подписать дорожную карту военного развития РФ и Китая

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2017 23:45

Шойгу предложил подписать дорожную карту военного развития РФ и Китая

Шойгу предложил подписать дорожную карту военного развития РФ и Китая

Министр обороны РФ отметил готовность обеих стран к совместным усилиям по защите мира

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между РФ и КНР на 2017-2020 годы. Соответствующее заявление министр сделал на встрече с китайским коллегой, генерал-полковником Чан Ваньцюанем, передают в среду, 7 июня, «Известия».

Шойгу отметил, что дорожная карта была подготовлена российскими экспертами. «Предлагаю сегодня ее подписать», — цитирует издание слова российского министра.

Также глава военного ведомства отметил готовность обеих стран к совместным усилиям по защите мира и укреплению международной безопасности и подчеркнул высокую интенсивность двусторонних переговоров. Шойгу считает, что это «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности».

«Коммерсант» напоминает, что в мае глава РФ Владимир Путин заявил, что РФ не боится КНР как конкурента в глобальной экономике и «грех не воспользоваться» возможностями, возникающими в ходе сотрудничества с КНР. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2017 23:45
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