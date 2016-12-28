Шойгу выделил 70 квартир для новых артистов ансамбля Александрова
Также глава Минобороны отметил, что решение принято для скорейшего восстановления коллектива ансамбля
Глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство намерено в ближайшее время выделить 70 служебных квартир ансамблю Александрова, сообщает РИА Новости.
По словам Шойгу, данное решение он принял, чтобы в ближайшее время ансамбль мог восстановить коллектив, насколько это возможно: «Провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова», — сказал министр обороны.
Он также подчеркнул, что именем погибшего руководителя ансамбля Валерия Халилова названо одно из российских военно-музыкальных училищ. Шойгу отметил, что Халилов являлся «человеком легендой», тем, кто «внес огромный вклад в восстановление нашей оркестровой службы». Глава Минобороны отметил, что под руководством Халилова проходило «огромное количество культурных мероприятий как в вооруженных силах, так и субъектах РФ». Он отметил, что ведомство делает все необходимое для продолжения традиций, заложенных им.
Напомним, летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны разбился под Сочи утром в воскресенье, 25 декабря. Ведомство отмечает, что на его борту находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, восемь членов экипажа, столько же военных, девять журналистов, двое федеральных госслужащих и доктор Лиза. Выживших в авиакатастрофе нет.
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