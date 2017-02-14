Штаб кандидата в президенты Франции заявил о российских кибератаках

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 14:45

Штаб кандидата в президенты Франции заявил о российских кибератаках

Штаб кандидата в президенты Франции заявил о российских кибератаках

Представитель движения «На марше» заявил о «тысячах электронных атак» с территории РФ, но не предоставил никаких доказательств

Штаб кандидата в президенты Франции от движения «На марше» Эмманюэля Макрона подвергся кибератакам.

Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на AFP, сообщил генеральный секретарь движения Ришар Ферран</strong>. В частности, он рассказал, что СМИ в России «ежедневно» сообщают «фейковые новости» о движении «На марше».

Кроме того, он подчеркнул, что на сайт компании Эмманюэля Макрона, выдвинутого в президенты Франции от движения «На марше», а также на его базы данных ежедневного совершаются сотни и тысячи электронных атак с территории РФ.

При этом каких-либо доказательств Ферраном предоставлено не было. Представитель движения высказал мысль о том, что Эмманюэль Макрон оказался целью атак, поскольку он «выступает за сильную Европу», демонстрирующую мощь перед лицом России.

 

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Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 14:45
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