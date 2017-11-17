Штаб «путинского» народного фронта в Алтайском крае пополнился новыми лицами

Четверо молодых активистов вошли в региональный штаб «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Алтайском крае. Об этом стало известно 10 ноября на конференции местного отделения движения.

Путин и ОНФ. Фото: kremlin.ru.

Так, в штаб ОНФ в Алтайском крае вошли:

Антон Доровских, исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков, эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков»;

Евгения Гущина, генеральный директор компании»Дорожные знаки Алтая», эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»;

Рада Суртаева — директор краевого Центра общественных инициатив «Вектор», эксперт проекта ОНФ «За честные закупки»;

Ксения Попова, директор Юниор-Лиги КВН Алтайского края.

Как уточнили altapress.ru в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в то же время по собственному желанию из штаба вышли председатель правления «Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края» Сергей Тастан, экс-председатель реготделения партии «Патриоты России» Сергей Ермаков и пенсионер из Бийска Светлана Беляева. Как отметили в ОНФ, региональное отделение не теряет связи с вышедшими из штаба: они продолжают работу в качестве активистов.

Цифра

Всего в региональном штабе ОНФ в Алтайском крае состоит 31 человек.

Иван Кузьмин