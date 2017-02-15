Штабу Навального в Барнауле подыскивают сотрудника «на полный рабочий день»

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 18:46

Штабу Навального в Барнауле подыскивают сотрудника «на полный рабочий день»

Штабу Навального в Барнауле подыскивают сотрудника "на полный рабочий день"

Соискатель должен знать, кто такой Алексей Навальный, и «не быть сотрудником органов»

Конкурс на должность сотрудника в предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального объявили в Барнауле.

Соответствующее заявление сделала на своей странице в Facebook председатель алтайского реготделения «Партии прогресса» Ольга Фотиева.

«Друзья! Приглашаем на конкурсной основе сотрудника в штаб Навального в Барнауле на полный рабочий день! Главные требования – знание, кто такой Алексей Навальный, и желание помочь ему зарегистрироваться на президентских выборах и победить в них! Ну и, конечно, не быть сотрудником органов», – говорится в сообщении.

Отметим, ранее планировалось, что штаб Навального заработает в Барнауле в марте. Открытие штаба политика в Бийске было намечено на июль.

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил о решении принять участие в выборах президента в 2018 году. К моменту данного объявления у оппозиционера имелась возможность заявиться на политическую гонку – в ноябре 2016 года Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор по громкому делу «Кировлеса» и отправил материалы на новое рассмотрение.

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Однако в начале февраля этого года суд вновь признал его виновным. Такой вердикт в случае вступления в силу законодательно ограничивает участие Навального в выборах.

Дело в том, что по закону о выборах президентом России не имеет права быть избранным «осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление». А статья 160 («Присвоение или растрата»), часть 4, по которой осудили Навального, является тяжкой.

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 18:46
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