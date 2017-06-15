Силовики нагрянули с обыском в подмосковный дом политика Вячеслава Мальцева

Правоохранители задержали соратника Мальцева оппозиционера Алексея Политикова

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в дом политика Вячеслава Мальцева в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Издание пишет, что обыски прошли в подмосковном доме политика, который располагается в Лохино под Одинцово. Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин, правоохранители уже задержали соратника оппозиционера Алексея Политикова.

В скором времени ему изберут меру пресечения наказания. Известно, что Политикова увезли в СК, а самого Мальцева – в РОВД Одинцово.