Сити-менеджер Бийска Николай Нонко написал заявление об уходе — источник
Это произошло еще 3 мая, но до сих пор информацию официально не подтверждают
Глава администрации Бийска Николай Нонко, по сообщению источника ИА «Амител» , написал заявление о сложении полномочий.
Первым об этом сообщил «Банкфакс» со ссылкой на неназванный источник. О том, что заявление действительно есть, сообщил и надежный источник ИА «Амител» . По нашей информации, оно еще в среду, 3 мая, поступило в городскую думу.
А вот официально информацию подтвердить не удалось. Так, глава города Лидия Громогласова (возглавляет думу) сначала была занята для разговора по телефону, а позже уехала на мероприятия и «неизвестно, когда вернется». Заместитель председателя думы Олег Гузеев сообщил ИА «Амител» , что ему не известно о поступлении в думу такого заявления.
Еще несколько депутатов сказали, что знают об этом только из СМИ.
Вероятнее всего, этот вопрос будет рассматриваться на сессии думы 18 или 25 мая (дата, как нам пояснили в аппарате думы, пока не определена). Только тогда депутаты смогут официально принять отставку Николая Нонко.
Этот пост он занял в 2011 году.
А 23 мая в администрации города состоятся публичные слушания по внесению в Устав города изменений. Главное изменение — введение должности главы города вместо двух должностей (глава города и глава администрации города).
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