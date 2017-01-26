Скончался посол России в Индии

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 18:45

Скончался посол России в Индии

Скончался посол России в Индии

В качестве вероятной причины смерти дипломата называют сердечную аритмию

Посол России в Индии Александр Кадакин скончался в четверг, 26 января, в Нью-Дели, передает ТАСС.

«Посол скончался сегодня в 8 утра в результате сердечной аритмии», – цитирует издание собственный источник.

Отмечается также, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Кадакина, сказав, что последний был замечательным дипломатом.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе. В 1972 году он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, после чего начал работу в посольстве СССР в Индии. С 1987 года более десяти лет Кадакин работал в центральном аппарате МИДа. В 1989 году дипломат вернулся в Индию в качестве советника-посланника. С 1992 по 1997 год Кадакин стоял во главе российской дипломатической миссии в Непале, после этого руководил Департаментом лингвистического обеспечения внешнеполитического ведомства. С 1999 по 2004 год Кадакин был послом РФ в Индии, затем работал послом по особым поручениям МИД, а с 2005-го возглавлял посольство в Швеции. Осенью 2009-го Кадакин вновь стал послом в Индии.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 18:45
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