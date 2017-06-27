СМИ анонсировали скорый выход Амана Тулеева на работу

Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 03:45

СМИ анонсировали скорый выход Амана Тулеева на работу

СМИ анонсировали скорый выход Амана Тулеева на работу

Источник, говоря об операции губернатора, сказал, что она была плановой, и заявил: «Все равно, что в санаторий уехал»

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который недавно перенес операцию на позвоночнике, уже вернулся в регион и скоро может выйти на работу, сообщает «Континент Сибирь», ссылаясь на собственные источники.

По имеющимся данным, в Кузбасс Тулеев прибыл на прошлой неделе и отправился в свой загородный дом.

Один из собеседников издания заявил, что операция была плановой. «Все равно, что в санаторий уехал», — прокомментировал источник ситуацию, подчеркнув, что в областной администрации ждут появления губернатора на рабочем месте.

Также отмечается, что федеральный центр не заинтересован в смене власти в Кемеровской области, поэтому по политическим причинам Амана Тулеева на кого-то другого менять не собираются.

Напомним, 1 июля исполнится ровно 20 лет с того момента, как действующий глава Кузбасса возглавил регион.

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Автор: Александр Июнь 27, 2017 03:45
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