СМИ: бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержали в США
Политика на родине обвиняют в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами
Минюст Соединенных Штатов задержал в понедельник, 12 июня, в Майами экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Estrella.
Эту новость ему подтвердили родственники бывшего политика. Предполагается, что в скором времени его экстрадируют на родину.
Агентство напоминает, что в конце мая Мартинелли объявил в международный розыск Интерпол. Выданный в отношении бывшего президента так называемый «красный циркуляр» предполагал незамедлительный арест и экстрадицию лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и находящегося в другой стране.
Отмечается, что Мартинелли, который возглавлял Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Кроме этого, экс-президента подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, в результате чего он мог с подельниками получить до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений Мартинелли грозит до 21 года тюрьмы.
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