СМИ: Дональд Трамп назвал Белый дом «дырой»

Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 19:45

СМИ: Дональд Трамп назвал Белый дом «дырой»

СМИ: Дональд Трамп назвал Белый дом "дырой"

Поэтому президент США провел 11 из 28 выходных в своем гольф-клубе

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с членами своего гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) назвал официальную резиденцию «настоящей дырой». Об этом пишет Life со ссылкой на Sports Illustrated.

Республиканец отметил, что именно поэтому он провел 11 из 28 выходных вне Белого дома.

Издание отмечает, что пока комментариев от Белого дома по поводу высказывания Трампа не поступало.

При этом те, кто играл в гольф с президентом США, отмечают, что глава государства превозносит все, что есть в его клубе, будь то асфальт или бургер.

«Разве это не самый лучший асфальт, который вы видели в своей жизни?» Или: «Вы когда-нибудь пробовали бургер лучше?» — цитируют выражения республиканца источники.

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Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 19:45
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