СМИ: ФРГ получает информацию об Украине, пользуясь недугом жены Турчинова

Сейчас супруга Александра Турчинова находится на длительном лечении в Германии
Власти Германии узнают о внутриполитической ситуации на Украине от секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские «Вести».
Дело в том, что жена Турчинова находится на длительном лечении в ФРГ. Информацию собирают сотрудники ведомства федерального канцлера. Они узнают о социально-политической ситуации в стране, также их интересуют вопросы обороны и экономическая статистика.
Супруга Александра Турчинова лечится в Германии от рака.
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