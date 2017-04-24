СМИ: ФРГ получает информацию об Украине, пользуясь недугом жены Турчинова

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 05:45

СМИ: ФРГ получает информацию об Украине, пользуясь недугом жены Турчинова

СМИ: ФРГ получает информацию об Украине, пользуясь недугом жены Турчинова

Сейчас супруга Александра Турчинова находится на длительном лечении в Германии

Власти Германии узнают о внутриполитической ситуации на Украине от секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова, пишет РИА Новости со ссылкой  на украинские «Вести».

Дело в том, что жена Турчинова находится на длительном лечении в ФРГ. Информацию собирают сотрудники ведомства федерального канцлера. Они узнают о социально-политической ситуации в стране, также  их интересуют вопросы обороны и экономическая статистика.

Супруга Александра Турчинова лечится в Германии от рака.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Врединка

    Врединка

    Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.

    Читать статью
  • Кирилл

    Кирилл

    Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…

    Читать статью
  • ZaimyPlus

    ZaimyPlus

    Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…

    Читать статью
  • Умар

    Умар

    До скольки вообще должен был концерт?

    Читать статью

  • дадут

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии