СМИ: глава Кузбасса Аман Тулеев может не вернуться на работу

Александр
Автор: Александр Июнь 23, 2017 15:45

СМИ: глава Кузбасса Аман Тулеев может не вернуться на работу

СМИ: глава Кузбасса Аман Тулеев может не вернуться на работу

Затянувшийся отпуск губернатора Кемеровской области связывают с ухудшением его здоровья

Глава Кузбасса Аман Тулеев, руководящий «угольным сердцем» России с 1997 года, может не выйти на работу из-за затянувшегося отпуска, информирует «Коммерсант» со ссылкой на свой источник.

О продлении отпуска Тулеевым сообщалось накануне. При этом в пресс-службе региональной администрации отмечали, что здоровье губернатора не вызывает опасений.

Однако, по данным издания, на работу глава Кузбасса может не вернуться. Отмечается, что для Амана Гумировича важно пробыть в должности губернатора ровно два десятилетия. 20-летие на посту губернатора состоится 1 июля — именно в этот день в 1997 году он возглавил Кемеровскую область.

Между тем секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, ранее избиравшийся в Госдуму от Кузбасса, отмечает, что недавно виделся с лидером кемеровских единороссов Алексеем Синициным, который рассказал: «Все нормально, все работают».

Как будет дальше развиваться политическая ситуация в Кемеровской области, пока сказать трудно. Дело в том, что, очевидно, Аман Тулеев является самой яркой фигурой Кузбасса среди управленцев, и политика сопоставимого масштаба в регионе пока не видно.

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Автор: Александр Июнь 23, 2017 15:45
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