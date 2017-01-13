СМИ: кабмин отказался ужесточить наказание за фальсификацию выборов
В правительстве отметили, что действующее законодательство уже предусматривает наказание за подобные нарушения
Правительство не поддержало законопроект, предлагающий ужесточить наказание за фальсификацию голосов на выборах, передает «Газета.Ru» со ссылкой на RT.
В отзыве на инициативу кабмин отметил, что сейчас законодательство уже предусматривает наказание за подобные нарушения. «Законопроект не учитывает, что ответственность за вышеуказанные деяния в настоящее время может наступать по статьям 5.22 и 5.58 Кодекса об административных правонарушениях, а также по статье 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» УК», — цитирует издание письмо правительства.
Уточняется, что закон действительно предусматривает наказание за такие нарушения, как фальсификация подписи избирателя, предоставление заведомо неверных сведений об избирателях, заведомо неправильный подсчёт голосов и др. Тем не менее среди них нет так называемых «каруселей» и вбросов. С идеей расширить перечень правонарушений, куда бы вошли и вышеназванные, выступил депутат Олег Смолин.
Издание подчеркивает, что также законопроект ужесточает наказание за фальсификации во время выборов или референдумов: нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или лишать свободы сроком от четырех до десяти лет. Действующее же законодательство предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.
Отрицательно о законопроекте отозвались и в Верховном суде РФ. Там полагают, что при принятии такого закона возникнет правовая коллизия, так как за одинаковые деяния предусмотрена норма об уголовной ответственности и норма административного права.
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