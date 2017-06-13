СМИ: молодежь станет одной из главных тем президентской кампании-2018
В предвыборной кампании будут подняты вопросы качества образования и трудоустройства молодежи
Тема молодежи может стать одной из главных для президентской кампании-2018. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Собеседники агентства отметили, что ВЦИОМ и ФОМ проведут социологические исследования на данную тему по заказу президентской администрации. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил газете эту информацию, а директор ФОМ Александр Ослон не подтвердил, но и не опроверг.
По данным источника газеты, в предвыборной кампании поднимутся вопросы качества образования, трудоустройства молодежи, кредитных программ, цифровой экономики и безопасности. Также планируется «соответствующее идеологическое сопровождение», проведение концертов, форумов и молодежных фестивалей.
Собеседник газеты добавил, что в обсуждении темы привлечения молодежи участвуют главред «Эксперта» Валерий Фадеев и политолог Олег Матвейчев.
По данным одного из источников издания, молодежь хотят встроить в предвыборную кампанию и удержать позиции Владимира Путина в данной категории избирателей.
«Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться», — приводит его слова газета.
Источник газеты подчеркнул, что использование «молодежной» темы имеет свои риски, поскольку «на верхушку социальных лифтов поднимаются дети чиновников».
Напомним, президентские выборы в РФ должны состояться в марте 2018 года.
Читайте также
- «Единая Россия» не пустит во власть криминалитет — Неверов 3
- Правительство Алтайского края обрело свой регламент 0
- Лавров обвинил в русофобстве власти Литвы из-за забора на границе с Россией 0
- Инаугурация Эмманюэля Макрона проходит 14 мая в Париже 0
- Путин рассказал, что он думает об антикоррупционных митингах 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий