СМИ: молодежь станет одной из главных тем президентской кампании-2018

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2017 03:45

СМИ: молодежь станет одной из главных тем президентской кампании-2018

СМИ: молодежь станет одной из главных тем президентской кампании-2018

В предвыборной кампании будут подняты вопросы качества образования и трудоустройства молодежи

Тема молодежи может стать одной из главных для президентской кампании-2018. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Собеседники агентства отметили, что ВЦИОМ и ФОМ  проведут социологические исследования на данную тему по заказу президентской администрации. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил газете эту информацию, а директор ФОМ Александр Ослон не подтвердил, но и не опроверг.

По данным источника газеты, в предвыборной кампании поднимутся вопросы качества образования, трудоустройства молодежи, кредитных программ, цифровой экономики и безопасности. Также планируется «соответствующее идеологическое сопровождение», проведение концертов, форумов и молодежных фестивалей.

Собеседник газеты добавил, что в обсуждении темы привлечения молодежи участвуют главред «Эксперта» Валерий Фадеев и политолог Олег Матвейчев.

По данным одного из источников издания, молодежь хотят встроить в предвыборную кампанию и удержать позиции Владимира Путина в данной категории избирателей.

«Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться», — приводит его слова газета.

Источник газеты подчеркнул, что использование «молодежной» темы имеет свои риски, поскольку «на верхушку социальных лифтов поднимаются дети чиновников».

Напомним, президентские выборы в РФ должны состояться в марте 2018 года.

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Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2017 03:45
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