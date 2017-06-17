СМИ назвали дату встречи Трампа и Порошенко

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 05:45

СМИ назвали дату встречи Трампа и Порошенко

СМИ назвали дату встречи Трампа и Порошенко

Поездка Порошенко в США начнется в понедельник, 19 июня

Украинский лидер Петр Порошенко встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Европейскую правду».

По словам собеседников издания, Порошенко нанесет полноценный государственный визит в Вашингтон, в который будут входить встречи с ключевыми лицами Америки, в том числе главой США Трампом.

Другой источник подтвердил, что поездка украинского лидера в Штаты согласована и начнется в понедельник, 19 июня.

Официально о встрече глав двух стран пока не сообщалось. По данным издания, Киев, вероятно, не хочет торопиться объявлять о поездке Порошенко, так как его визит в США уже был анонсирован ранее, а позже был отложен.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Нина Гаврилина

    Нина Гаврилина

    Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…

    Читать статью
  • Вася

    Вася

    "тёмные личности" были, есть и будут

    Читать статью
  • Вася Камушкин

    Вася Камушкин

    одни бандиты других к власти не пускают))

    Читать статью
  • Максим Алейников

    Максим Алейников

    один крииминалитет не пускает другого))

    Читать статью
  • Артур

    Артур

    Отличные заборы!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии