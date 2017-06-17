СМИ назвали дату встречи Трампа и Порошенко

Поездка Порошенко в США начнется в понедельник, 19 июня
Украинский лидер Петр Порошенко встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Европейскую правду».
По словам собеседников издания, Порошенко нанесет полноценный государственный визит в Вашингтон, в который будут входить встречи с ключевыми лицами Америки, в том числе главой США Трампом.
Другой источник подтвердил, что поездка украинского лидера в Штаты согласована и начнется в понедельник, 19 июня.
Официально о встрече глав двух стран пока не сообщалось. По данным издания, Киев, вероятно, не хочет торопиться объявлять о поездке Порошенко, так как его визит в США уже был анонсирован ранее, а позже был отложен.
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