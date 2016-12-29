СМИ назвали дату введения санкций США против РФ за кибератаки на выборах

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 17:45

Ответные меры Белого дома будут включать в себя расширение санкций и дипломатические меры

Белый дом готовится объявить в четверг, 29 декабря, о введении некоторых мер против РФ в ответ на якобы вмешательство Москвы в процесс американских выборов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

Телеканал отмечает, что данные действия включают в себя расширение санкций и дипломатические меры. Кроме этого, ожидается, что будут названы лица, которые связаны с «российской кампанией дезинформации» по использованию украденных данных с целью навредить избирательной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Официальные лица США также отметили, что федеральное правительство планирует «некоторые внезапные действия» агентурного характера.

Издание отмечает, что в последние месяцы представители администрации действующего президента Барака Обамы сосредоточены на обеспечении защиты машин для голосования и предотвращении попытки хакеров повлиять на него. Спецслужбы отмечают, что фальсификаций не было, как и повышенной активности хакеров в день голосования, 8 ноября.

Ранее Обама поручил разведсообществу подготовить доклад о враждебных действиях хакеров против Соединенных Штатов. В частности, ожидается, что в нем расскажут о хакерских атаках Китая и якобы происходивших попытках несанкционированного доступа к ресурсам, которые имеют отношение к избирательному процессу, а также «кампании дезинформации со стороны российских спецслужб».

В администрации главы государства полагают, что, совершив такие действия, Россия «вышла за пределы» того, что обычно делается в сфере кибершпионажа государств по отношению друг к другу.

В среду, 28 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Вашингтона ввести новые санкции, предупредила, что США столкнутся с ответными мерами от Москвы на свои враждебные шаги.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 17:45
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