СМИ назвали имя возможного преемника Амана Тулеева во главе Кузбасса

Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 23:45

СМИ назвали имя возможного преемника Амана Тулеева во главе Кузбасса

СМИ назвали имя возможного преемника Амана Тулеева во главе Кузбасса

В качестве вероятного губернатора Кемеровской области называют мэра Нижнего Тагила Сергея Носова

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов может стать преемником действующего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает Тайга.инфо, ссылаясь на собственные источники в коридорах власти Кузбасса.

По информации издания, Носова якобы уже начали знакомить с чиновниками тулеевской администрации. В качестве доказательства серьезности данной перспективы приводятся слова одного из собеседника издания, который сказал о мэре Нижнего Тагила: «Запрашивает экономические и политические справки по региону. Местным его представляют как утвержденного Кремлем».

Кроме того отмечается, что политики из Кузбасса, которые якобы могут рассматриваться преемниками Тулеева, не устраивают Москву. Среди таковых, в частности, называются первый вице-губернатор области Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов.

Что касается позиции самого Тулеева, то по информации Тайги.инфо, Москва ждет от него добровольного сложения полномочий.

Напомним, что Аман Тулеев уже 20 лет возглавляющий Кемеровскую область, в настоящее время находится в отпуске в связи с перенесенной операцией на позвоночнике. На реабилитацию он прибыл в Кузбасс, однако затем его перевели под наблюдение столичных врачей.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 8, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Настя Маркова

    Настя Маркова

    Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?

    Читать статью
  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

    Читать статью
  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии