СМИ назвали медиамагната Мердока доверенным Трампа

Бизнесмен поддерживает главу США и призывает его сконцентрироваться на проблемах экономики

Американский лидер Дональд Трамп еженедельно обсуждает по телефону с медиамагнатом Рупертом Мёрдоком различные вопросы, в том числе, стратегические. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times и ее источники, которые близки к обеим персонам.

По данным издания, между главой США и предпринимателем давно установились близкие отношения. Бизнесмен поддерживает республиканца в трудные минуты и призывает его сконцентрироваться на экономических проблемах, пишет газета.

Издание подчеркивает, что Мердок и Трамп поддерживают друг друга и вместе вырабатывают стратегию.

Медиамагнат даже звонил пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру, чтобы приободрить его после того, как на него обрушился шквал критики за обвинение сирийского президента Башара Асада в применении химоружия и заявление на брифинге для СМИ, что даже Гитлер до такого «не опускался».

NYT подчеркивает, что принадлежащие предпринимателю газета New York Post и телеканал Fox News освещали Трампа с выгодной стороны.