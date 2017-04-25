СМИ назвали медиамагната Мердока доверенным Трампа
Бизнесмен поддерживает главу США и призывает его сконцентрироваться на проблемах экономики
Американский лидер Дональд Трамп еженедельно обсуждает по телефону с медиамагнатом Рупертом Мёрдоком различные вопросы, в том числе, стратегические. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times и ее источники, которые близки к обеим персонам.
По данным издания, между главой США и предпринимателем давно установились близкие отношения. Бизнесмен поддерживает республиканца в трудные минуты и призывает его сконцентрироваться на экономических проблемах, пишет газета.
Издание подчеркивает, что Мердок и Трамп поддерживают друг друга и вместе вырабатывают стратегию.
Медиамагнат даже звонил пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру, чтобы приободрить его после того, как на него обрушился шквал критики за обвинение сирийского президента Башара Асада в применении химоружия и заявление на брифинге для СМИ, что даже Гитлер до такого «не опускался».
NYT подчеркивает, что принадлежащие предпринимателю газета New York Post и телеканал Fox News освещали Трампа с выгодной стороны.
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