СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа

Участники протестных акций против инаугурации Трампа получают 50 долларов в час

Объявление о наборе участников протестных акций против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа появилось в американских СМИ. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Washington Times.

Как пишет издание, подобные объявления появились как минимум в 20 американских городах. Компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как «крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс», согласна платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц. Если переводить оплату на часы, то получается 50 долларов в час. Участники протестных акций, которые работают полный рабочий день, получают еще медицинскую страховку.

«Получай деньги, борясь против Трампа! Мы платим людям, которые уже политически мотивированы, для борьбы за то, во что они уже верят», — гласят объявления.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.