СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 14:45

СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа

СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа

Участники протестных акций против инаугурации Трампа получают 50 долларов в час

Объявление о наборе участников протестных акций против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа появилось в американских СМИ. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на The Washington Times.

Как пишет издание, подобные объявления появились как минимум в 20 американских городах. Компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как «крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс»,  согласна платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц. Если переводить оплату на часы, то получается  50 долларов в час. Участники протестных акций, которые работают полный рабочий день, получают еще медицинскую страховку.

«Получай деньги, борясь против Трампа! Мы платим людям, которые уже политически мотивированы, для борьбы за то, во что они уже верят», — гласят объявления.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии