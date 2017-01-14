СМИ: немецкие спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений ЕС и США

Такой доклад опубликован в издании Spiege
Издание Spiegel опубликовало информацию, из которой следует, что немецкие спецслужбы представили своему правительству доклад, в котором обвиняют Россию в намеренном подрыве отношений между Евросоюзом и Америкой. Об этом пишет «ТАСС».
Речь идет о докладе, созданном Федеральной разведывательной службой ФРГ (БНД), а также Ведомством по охране Конституции (БФФ). В докладе говорится, что Россия уже несколько лет специально обостряет существующие конфликты в европейских странах.
Кроме этого, в докладе сказано, что Россия стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США.
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